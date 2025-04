Milan, Jovic: "Voglio dare il massimo in ogni partita. Spero che l'allenatore se ne accorga"

AFP via Getty Images

Luka Jovic ha cambiato la partita del Milan. L'attaccante rossonero, entrato al 23' al posto di Yunus Musah sul risultato di 2-1 per la Fiorentina, ha giocato una grande partita. Ha segnato il 2-2 e ha vinto anche il premio MVP della Lega Serie A.

A Sky Sport ha commentato i problemi di approccio dei rossoneri, sotto di due goal dopo 10 minuti: "Non so cosa dire, dobbiamo trovare una risposta perché abbiamo sette partite da giocare. Dobbiamo cambiare, soprattutto nel primo tempo. Oggi in dieci minuti abbiamo subito due goal, ma abbiamo dimostrato carattere. Avremmo meritato di vincere anche se pure loro hanno giocato bene. Per loro è un punto guadagnato".

"Faccio quello che posso nei minuti che mi sono concessi. Oggi ho segnato. Voglio dare il massimo in tutte le partite, fare quello che posso.