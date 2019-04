Spesso capita di stare lì, come quei due, Marco Materazzi e Manuel Rui Costa, inermi, a vedere quello che succede. Quello che di brutto succede. In casa propria. Cugini che si ritrovano a osservare un brutto spettacolo, un qualcosa che non va e che, purtroppo rimane nella memoria. Ricordi, di casa, brutti, che vorresti cancellare, ma non puoi; e che in fondo servono, perché alla fine non bisogna mai dimenticare.



La scorsa settimana avevamo ricordato le partite che avevano segnato, in positivo, la storia di San Siro di Milan, Inter e Nazionale. Oggi, 6 giorni dopo, rieccoci qui, con la Classifica delle 10 partite da dimenticare. Sì, certo, il risultato. Ma non solo: qualcosa accaduto sugli spalti, qualcosa che è sceso giù dagli spalti, qualcosa d'altro che ha segnato la storia di uno dei due club. 4 per il Milan, 4 per l'Inter, una per la Nazionale più il classico jolly nel mazzo.



Ed è così che si passa da un euroderby, il secondo, a una sfida, per il Milan, da Serie B, senza dimenticare l'azzurro sbiadito di Ventura contro la Svezia di Olsen, sbadato portiere della Roma alla quale l'Italia non è riuscita a fare nemmeno un gol. Né alla Friends Arena, né a San Siro, dove 80mila tifosi italiani, alla fine, non hanno potuto fare niente. Se non osservare, inermi. Come Materazzi e Rui Costa...



@AngeTaglieri88