"Per me il fallo di mano di Benatia era da cartellino giallo". Lo dice chiaramente Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, che durante Tiki Taka ha parlato dell'episodio che ha coinvolto il difensore della Juventus e Gonzalo Higuain. "L’arbitro in una situazione del genere si pone delle domande per prendere la sua decisione. L’azione era in una zona importante del campo? Sì perché si trattava dell’area di rigore. L’azione era pericolosa? Sì, proprio perché si era in area. Higuain era in possesso di palla, aveva il pallone a distanza di gioco? Sì. Di fronte a tutte queste risposte affermative, per me doveva ammonire Benatia. Mazzoleni potrebbe anche avere risposto “no” a una di quelle domande, ma mi sembrerebbe strano. Secondo me l’ipotesi più probabile è un’altra: si è talmente concentrato sul valutare il fallo di mano, se fosse da rigore oppure no, che non ha pensato alla sanzione disciplinare".