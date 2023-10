Milan-Juventus è un match che ha una storia e un blasone che poche altre sfide al mondo possono vantare. Domenica alle 20.45, rossoneri e bianconeri si ritroveranno di fronte a San Siro per la 240esima volta in partite ufficiali. Nei 239 precedenti, il bilancio è di 92 vittorie per la Juve, 77 pareggi e 70 successi per il Milan. Se contiamo solo la Serie A (176 partite), il bilancio parla di 67 vittorie bianconere, 56 pareggi e 53 successi rossoneri. Restringendo ulteriormente il campo, e andando a vedere solo gli incontri giocati in casa del Milan, abbiamo un totale di 88 partite, con 30 vittorie del Milan, 34 pareggi e 24 successi della Juve.



Vi ricordate come sono andati gli ultimi dieci Milan-Juventus giocati a San Siro in campionato? Per ogni match vi riproponiamo foto, risultato, marcatori e curiosità!



