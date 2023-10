Non ci voleva la sfera di cristallo per capire cheavrebbe avuto eccome e presto il suo spazio al Milan. Al numero 80, arrivato a estate inoltrata,dunque le prime partite le ha giocate Rade, ma l'infortunio del bosniaco ha aperto le porte della mediana rossonera all'americano, che comunque aveva dato la propria disponibilità a giocare da tornante, come dall'inizio contro il Verona. Il problema accusato da Loftus-Cheek contro la Lazio non ha fatto altro che accelerare unKrunic dovrebbe essere a disposizione dopo la fine della sosta, quindi tra qualche giorno. Difficile pensare che venga subito rilanciato contro la Juventus, ma ragionevole immaginare che piano piano si riprenderà la regia, aspettando il lungodegente Bennacer nel 2024. Nel frattempo,dell'ex Empoli, cheper estendere dal 2025 al, con l'offerta del Milan che per ora non supera i 2 milioni più 500mila euro di bonus.Ecco allora che Musah rappresenta una garanzia assoluta avendo firmato poche settimane fa fino al 2028.All'orizzonte la: una partita che potrebbe segnare un record se venisse giocata conin campo nell'arco dei 90'. "Bellissimo,. Sarà un bel momento", ha detto Musah a La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta in amichevole degli USA contro la Germania, nonostante un eurogol di Pulisic . "Al Milan sono contento, posso crescere tanto perché sento la fiducia del mister".