Un clima rovente per una delle partite più sentite del campionato italiano. Sono 70000 i tifosi presenti a San Siro per Milan-Juventus, una buona fetta tra i rossoneri ha preso di mira l'ex capitano Leonardo Bonucci.



CORI CONTRO - 'Uomo di m...a, Bonucci umo di m...a' è il coro che si levato contro il difensore viterbese, reo di aver tradito la fiducia tornando a Torino. Nonostante gli inviti di Gattuso, ieri in conferenza stampa, a un atteggiamento rispettoso verso l'uomo e per quello che ha dato al Milan, i tifosi rossoneri non hanno di certo perdonato uno dei loro vecchi beniamini. A inizio secondo tempo, poi, è stato esposto uno striscione eloquente: "Bonucci peggio di te solo Schettino: imbarazzante".



LA COREOGRAFIA - Era stata annunciata dallo stesso sito ufficiale del Milan e non si è fatta di certo attendere. I tifosi del Milan hanno creato una imponente coreografia su tre anelli: all'interno due lottatori in 'guardia' con la scritta sotto 'Io non ti ho lasciato mai sola'.