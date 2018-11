Sono passati sei anni da quel Milan-Juventus del 2012, ma il gol non convalidato dall'arbitro Tagliavento a Sulley Muntari resta ancora un nervo scoperto per i rossoneri. La conferma arriva anche dall'ex ad milanista Adriano Galliani che, a margine dell'ultimo match del Monza, commenta così a SportMediaset: "Tagliavento l'ho anche visto in occasione di Monza-Ternana, perché lavora per il club umbro in questo momento. Abbiamo scherzato, certo il VAR sta eliminando tanti tanti errori. Chissà con quel gol di Muntari forse la storia del calcio italiano sarebbe cambiata, ma ormai è inutile parlare del passato e guardiamo avanti".