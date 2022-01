Milan-Juventus è sfida ricca di intrecci anche di mercato che, inevitabilmente, negli ultimi anni significa anche rinnovi di contratto e giocatori a scadenza. In tanti sono oggi in bilicio fra i due club, da Dybala a Cuadrado e Kessie (oggi in Coppa d’Africa), ma anche Bernardeschi, Romagnoli e perfino Ibrahimovic.