Anche per la semifinale di andata di Coppa Italia fra Milan e Juventus Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE della gara.Valeri (Bindoni-Fiorito; IV uomo: Chiffi; VAR: Nasca; AVAR: Vivenzi)Ramsey chiede un rigore per spinta in area di Bennacer. L'intervento è leggero sembra che sia il gallese a lasciarsi cadere.Ibrahimovic salta a braccia larghe e colpisce al volto col gomito De Ligt. Per Valeri è giallo e dopo un check anche il var conferma la sanzione che per il Milan è comunque pesante. Lo svedese era diffidato e salterà il ritorno ().Giallo anche a Ramsey che entra in ritardo su Theo Hernandez. Ammonizione giusta.Brutto intervento di Rebic in ritardo su Cuadrado, Valeri questa volta grazie l'esterno rossonero, ma il giallo ci stava.- Dybala anticipa Ibrahimovic al momento del tiro dal limite dell'area bianconera e per Valeri è fallo dell'attaccante. La punizione è però invertita perché è Ibrahimovic, nettamente anticipato, a calciare Dybala.Valeri non vede un intervento ruvido di spalla di Dybala su Bennacer e sul proseguo dell'azione ammonisce Theo Hernandez, per intervento sull'argentino. Anche l'esterno spagnolo era diffidato e salterà il ritorno.La partita si incattivisce e Valeri ne perde il controllo. Kessie dopo aver perso il duello con Cuadrado allarga il gomito colpendo al petto il colombiano. Il var richiama l'arbitro, ma alla fine conferma che l'intervento non è da rosso.