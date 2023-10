Manca sempre meno a Milan-Juve, big match in programma per questa sera alle 20.45. Nell'avvicinamento al match, sono state rese ufficiali le formazioni che scenderanno in campo a contendersi i 3 punti. Da una parte Pioli sceglie Florenzi al posto dello squalificato Theo Hernandez, mentre Allegri si affida alla coppia Kean-Milik.

Queste le scelte ufficiali:



MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



​JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri