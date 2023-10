Milan-Juventus (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Pioli recupera Loftus-Cheek, ma perde Chukwueze e Sportiello, che si aggiungono agli altri infortunati Caldara e Bennacer. Assenti gli squalificati Theo Hernandez e Maignan, espulso nel finale della trasferta vinta a Genova con Guiroud in porta. Dove stavolta tocca all'ex bianconero Mirante.

Dall'altra parte Allegri, già alle prese con i casi Fagioli (scommesse) e Pogba (doping), perde Danilo, che si aggiunge agli altri difensori infortunati Alex Sandro e De Sciglio (altro ex di turno così come Locatelli). Da verificare le condizioni di Chiesa e Vlahovic in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (3-4-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.