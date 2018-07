Due incontri lunghi in giornata, una trattativa che continua senza soste. E senza un attimo di pausa. Juventus e Milan hanno vissuto ore intense per provare a sbloccare la maxi operazione impostata, nel centro di Milano sono stati fatti passi avanti importanti per l'affare che può coinvolgere Bonucci, Caldara e Higuain. La Juve infatti - come ampiamente raccontato - pretende che sia inserito il Pipita nel discorso, mentre Leonardo non esclude ancora l'ipotesi Morata e tiene tutto aperto. Ma la novità di queste ore è la proposta fatta dal Milan per incastrare tutte le carte sul tavolo "alle proprie condizioni", questa la frase sempre ribadita per Higuain: i rossoneri direbbero sì al Pipita solo con la formula e i costi giusti.



NUOVA PROPOSTA - Il Milan ha fatto sapere alla Juve di essere aperto a concludere l'operazione in questo modo: Bonucci in bianconero, Caldara in rossonero alla pari più Higuain al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, affare proposto con l'intermediazione dell'agente Lucci. L'ipotetica cifra del prestito sarebbe di 15 milioni subito nelle casse bianconere, da stabilire poi il prezzo del riscatto: così il Milan ha offerto alla Juve di prendere il Pipita, lavori in corso su questa formula. Ma la Juventus è cauta e prudente; oggi avrà nuovi contatti con l'agente di Bonucci per studiare anche il suo contratto, intanto per Higuain non ha ancora dato il via libera sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Evidentemente Marotta e Paratici pretendono maggiori garanzie. Ma soprattutto, sanno bene che il punto determinante del discorso è il giocatore.



OCCHIO A HIGUAIN - La Juve è cauta perché sa bene che quello tra Higuain e il Milan ad oggi non è ancora un matrimonio scontato. Il fratello agente Nicolas arriverà domani in Italia e non ha intenzione di far sconti sul contratto, anzi: vuole più di 7,5 milioni all'anno, Higuain ha le idee chiarissime. E soprattutto non ha ancora dato l'ok ad essere ceduto con la formula del prestito. Insomma, non c'è ancora alcun accordo definitivo tra le parti e lo spettro del Chelsea (anche su Caldara, ma solo se saltasse tutto...) rimane: previsti nuovi contatti con la Juve in queste ore, Higuain non ha ancora trovato l'intesa totale col Milan anche perché aspetta di capire se il Chelsea farà sul serio o meno, la tentazione Premier League (con il 'suo' Sarri) resiste. E le cifre tra Milan e Chelsea sono ancora tutte da studiare. Juve e Milan spingono sull'acceleratore, la trattativa continua su una nuova base. Ma adesso dipende - più che mai - da Higuain.