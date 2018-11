Milan-Juventus è il posticipo di domenica sera in Serie A. La partita farà registrare un incasso da quasi 5 milioni di euro, ma San Siro non sarà tutto esaurito. Infatti i tifosi bianconeri diserteranno buona parte del settore a loro dedicato (terzo anello blu) per protestare contro il rincaro dei biglietti varato dal club rossonero, che li vende al prezzo di 75 euro l'uno.



Annunciata la presenza in tribuna di Ivan Gazidis, ex dirigente dell'Arsenal che dal prossimo 1° dicembre diventerà a tutti gli effetti il nuovo amministratore delegato del Milan. Per quanto riguarda la cabala, finora la Juventus non ha perso nemmeno una partita in trasferta nell'anno solare 2018 e Cristiano Ronaldo non ha mai segnato a San Siro. Dove ha giocato 5 partite di Champions League: 3 contro il Milan e una contro l'Inter, più la finale nel derby con l'Atletico Madrid nel 2016. Il bilancio è di 2 pareggi, 2 sconfitte e una vittoria ai rigori.