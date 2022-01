Big match per la 23a giornata di Serie A, domenica 23 gennaio nel posticipo delle 20.45 si affrontano Milan e Juventus. Secondo impegno consecutivo a San Siro per i rossoneri, sconfitti tra le polemiche dallo Spezia nell'ultimo turno. I bianconeri invece arrivano da otto risultati di fila in campionato e dal successo in Coppa Italia contro la Sampdoria.



Pioli ritrova Romagnoli e Calabria in difesa e a centrocampo rientra Tonali dalla squalifica, in attacco più Ibrahimovic che Giroud. Per Allegri, invece, tre ballottaggi: Pellegrini in vantaggio su Alex Sandro, McKennie a centrocampo e non Rabiot, testa a testa Kulusevski-Bernardeschi.



23/1 Milan-Juventus h. 20.45 - Dazn



PROBABILI FORMAZIONI



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Morata, Kulusevski.