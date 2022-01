Con Lazio-Atalanta e Milan-Juventus la 23ª giornata di Serie A si prepara a mischiare ancora le carte nelle zone alte della classifica. Le formazioni di Pioli ed Allegri si incontrano di nuovo dopo l’1-1 della gara d’andata firmato da Morata e Rebic e dopo ben 185 precedenti in Serie A, che vedono i bianconeri in vantaggio con 85 successi contro i 60 dei rossoneri. Grande equilibrio sulla lavagna scommesse, che in vista della gara di domenica 23 gennaio (alle 20:45) vede Ibra e compagni vincenti a 2,65, contro la terza vittoria di fila per i bianconeri a 2,70. A 3,30 il pareggio. Con i rossoneri in emergenza in difesa lo spagnolo Morata potrebbe tornare a segnare e la sua rete è bancata sulla lavagna marcatori a 3,25, mentre tra le punte del Milan è Ibrahimovic la prima minaccia (nonostante il ballottaggio con Giroud), in gol a tre volte la posta. Quote alte – segnale di sostanziale equilibrio – anche in Lazio-Atalanta. La squadra di Gasperini – la migliore della Serie A se si prendono in considerazione le partite in trasferta – riprende la corsa dopo lo 0-0 contro l’Inter e a Roma è favorita a 2,20. Il successo per la Lazio vale 3,10, contro il pareggio a 3,70. Particolarmente emozionante la gara d’andata al Gewiss Stadium dello scorso 30 ottobre: un 2-2 firmato da Pedro e Immobile per i biancocelesti e da Zapata e De Roon (nei minuti finali). I due scontri diretti potrebbero favorire in particolare l’Inter, che in casa contro il Venezia è favorita a 1,11, così come il Napoli punta al massimo bottino contro la Salernitana: l’«1» allo Stadio Maradona è a 1,17. Giornata più complicata per la Roma: in casa dell’Empoli i giallorossi si giocano a 1,81.