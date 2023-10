La frenata dell'Inter nelle ultime settimane prima della sosta ha consegnato al Milan il primo posto in solitaria dopo otto giornate. Così, al ritorno dalla pausa per le nazionali, i rossoneri si preparano ad affrontare il big match contro la Juventus da capolista. Il primato in classifica si riflette nelle preferenze degli scommettitori, che nel 44% dei casi hanno puntato sull'«1», offerto a 2,30. Più alta la vittoria bianconera, proposta a 3,25 così come il segno «X». A San Siro prevale l'Under, proposto a 1,70, mentre l'Over si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio tra Goal, offerto a 1,80, e No Goal a 1,90. Tra gli osservati speciali della sfida di domenica c'è Rafael Leao, tra i più pericolosi sponda Milan. Il quarto gol stagionale appare molto probabile per l'asso portoghese, in quota a 3, mentre la doppietta paga 12 volte la posta. Dall'altra parte dovrebbe, Arek Milik dovrebbe partire ancora una volta dall'inizio: una sua marcatura nella trasferta milanese si gioca a 4,50. Dusan Vlahovic va verso una presenza da subentrato, ma rimane tra i preferiti dei bookmaker: una sua rete è vista a 2,85.