Dopo la sosta per le gare della nazionali la Serie A torna con la 9a giornata distribuita tra sabato 21 e lunedì 23 ottobre. Il big match Milan-Juventus andrà in scena domenica alle 20:45 e la gara potrebbe riequilibrare la lotta scudetto visto che solo quattro punti dividono le due squadre. I rossoneri a San Siro vogliono confermarsi primi in campionato e partono favoriti sulla lavagna scommesse, con il segno 1 che vale quota 2.28, il pareggio a 3.35, mentre la Juventus è proposta vincente a 3.20.



Alla vigilia di un confronto così delicato le quote scudetto danno i bianconeri campioni d’Italia a 6.00, i rossoneri a 3.00, ma la favorita resta l’Inter a 2.25. In effetti i nerazzurri possono portarsi di nuovo in vetta sabato, ma devono superare in trasferta il Torino, avversario temibile soprattutto davanti al proprio pubblico. Le quote della vigilia danno comunque Lautaro Martinez e compagni favoriti a 1.75, con la sorpresa granata a 5.10 volte la posta. A 3.70 il pareggio. Verona-Napoli vede i campani favoriti a 1.68, mentre la Lazio rischia di più contro il Sassuolo, che si esalta quando si alza il livello del match: quote in equilibrio con i neroverdi a 2.72 e i capitolini a 2.50. La Fiorentina non vuole assolutamente staccarsi dalla zona Champions e cerca il massimo bottino nel derby contro l’Empoli, per un segno 1 a 1.44, così come sono favorite in casa la Roma, a caccia del terzo successo di fila, contro il Monza a 1.73 e l’Atalanta contro il Genoa a 1.55.