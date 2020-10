Il Milan accelera per Ozan Kabak. Il difensore turco è stato recentemente protagonista di un gesto sconsiderato che lo ha portato a una lunga squalifica. Precedentemente espulso per doppia ammonizione contro il Werder, il giocatore ha visto allungare la propria squalifica da parte della federazione tedesca perché è stato segnalato uno sputo diretto nei confronti dell'avversario Augustinsson. Il calciatore ha ricevuto una squalifica di 5 giornate: la prima, in particolare, l'ha scontata ieri sera contro il Lipsia mentre le restanti quattro potrebbero essere scontate sia in Bundesliga che in Serie A, in caso di approdo al Milan.