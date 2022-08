Ricardo Kaká è sempre più vicino ad essere un nuovo allenatore. Ai microfoni di Globo Esporte, il brasiliano ha parlato dei suoi piani futuri. "Sto chiudendo il mio ciclo di studi e presto potrò avere una squadra da allenare. A maggio ho completato il corso CBF Academy e ho ottenuto la Licenza A, con la quale posso allenare qualsiasi squadra professionistica in Brasile. Prima di iniziare però voglio godermi la Coppa del Mondo in Qatar, osservare e imparare. Il calcio è molto diverso oggi rispetto a come l'ho lasciato. Però l'anno prossimo chissà, potrei essere pronto"