Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. Ieri è stato trovato l’accordo totale tra il Milan e il club spagnolo, oggi è il momento delle visite mediche prima della firma sul contratto. Come riporta As, questa mattina Kalinic è atterrato all’aeroporto di Madrid-Barajas alle 9.30. L’attaccante croato a breve svolgerà le visite, poi diventerà ufficiale la sua cessione. Per Kalinic sarà l'occasione giusta per ripartire a trent'anni dopo un campionato tormentato (solo 6 gol in 31 partite) e un Mondiale segnato dall'esclusione dalla rosa della Croazia dopo una partita per i problemi con il c.t. Dalic. Leonardo è vicino a chiudere il secondo colpo in uscita del Milan dopo la cessione di Gustavo Gomez al Palmeiras.