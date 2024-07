Nuovo numero per Pierre Kalulu pic.twitter.com/BpTxHgYR0E — Daniele Longo (@86_longo) July 17, 2024

, difensore francese del, ha scelto di cambiare numero di maglia per la nuova stagione. Sulle spalle, fino ad oggi, Kalulu aveva avuto il numero 20.Come appurato oggi all'inaugurazione dell'ultimo Milan Store, l'ex Olympique Lione si cimenterà conche in passato è stata indossata da una leggenda rossonera come Costacurta.