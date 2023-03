Il difensore del Milansi è concesso a La Repubblica per un'intervista a 360 gradi tra ambizioni in Champions, obiettivi in campionato e non solo: ve ne riportiamo i passaggi più interessanti.- "Percentuale? Qualificazione in Champions con il Milan al 98%: sarà difficile in casa del Tottenham, ma è un torneo che appartiene alla nostra identità. La difesa a 3? Parlerei di gioco moderno, offensivo, di molta corsa, di intensità nei duelli: 20 minuti di Champions sono più intensi"."I soldi aiutano, ma non è il prezzo a fare il talento. Ero in seconda squadra al Lione, Maldini e Massara in videochiamata mi dissero cose entusiastiche sul mio modo di giocare: poteva dirmele solo chi mi aveva osservato a lungo. Questo mi ha lusingato. Per quanto facessi finta di niente, era molto bello: mi dissero che il Milan mi avrebbe aspettato 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, 1 anno e mezzo"."All'epoca mi ha videochiamato dagli Usa l'ex stella NBA Tony Parker, non voleva che me ne andassi: pensavo di avere le allucinazioni, tre quarti d'ora di colloquio. Lui mi dice: conosco il tuo talento, la scelta è tua. Avere il suo numero in agenda non è da tutti. Sono orgoglioso di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse".- "A Lione si è passati dal vecchio Gerland a uno stadio futuristico. San Siro è diverso, ma se il club decide di abbandonarlo, vuol dire che ne abbiamo bisogno. Se ce ne sarà uno nuovo spero di vederlo prima di lasciare Milano"."E chi non lo vorrebbe?".