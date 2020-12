Pierre Kalulu, difensore del Milan. dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV: "Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere questa partita".



Come si trova a giocare difensore centrale?

"Ci ho già giocato anche nel Lione. Ho preso le misure e mi trovo bene con i miei compagni":



Come si trova all'interno del gruppo rossonero?

"Siamo un gruppo forte e unito grazie al mister e al suo staff. Siamo giovani ed è una cosa buona per integrarsi velocemente".



Romagnoli e Pioli la stanno aiutando?

"Entrambi mi aiutano sia a livello mentale che tattico. Pioli mi ha dato fiducia e mi ha detto di allenarmi sempre con impegno, Romagnoli mi aiuta a prendere le misure in difesa".