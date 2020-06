Primo colpo per il Milan del futuro: Pierre Kalulu è pronto a vestirsi di rossonero. Come riporta Sky, il giovane terzino proveniente dal Lione è in città, arrivato a Milano poco dopo le 19. Nella giornata di domani, come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, svolgerà le visite mediche di rito. Il ragazzo arriva a parametro zero dopo che il club francese non è riuscito a concordare il rinnovo di contratto.