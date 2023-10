In casa Milan arrivano buone notizie da Milanello in vista della gara di domenica contro la Juventus, valida per la nona giornata di campionato; recuperati sia Pierre Kalulu che Rade Krunic, sia il centrocampista che il difensore hanno svolto l'allenamento di questa mattina con il resto del gruppo, anche se resta difficile pensare di vederli partire dal 1' contro i bianconeri.



LOFTUS-CHEEK A PARTE - Ancora a parte invece Ruben Loftus-Cheek, che questa mattina ha svolta ancora un allenamento personalizzato sul campo; per il rientro con il gruppo del centrocampista inglese si guarda sempre alla sfida di martedì contro il PSG inChampions League.