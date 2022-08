Il difensore è ripartito dando quelle certezze che sono state uno dei fattori per la vittoria dello scudetto da parte del Milan. Così come successo nelle amichevoli estivelo stesso è accaduto nell'esordio stagionale in Serie A contro l'Udinese. Una vittoria della squadra allenata da Stefano Pioli in cui la nota negativa sono stati i due gol subiti e qualche disattenzione di troppo. Nel sondaggio fatto pochi giorni fa da calciomercato.com, i tifosi del Milan. Un risultato che testimonia la fiducia di tutto l'ambiente rossonero. Fiducia condivisa dalla società che infatti, dopo il prolungamento del contratto del suo compagno di reparto, Tomori,Ad oggi, il classe 2000 guadagna 600mila euro, a testimonianza di come quando la dirigenza rossonera decise di puntare su di lui nel 2020, nessuno poteva immaginarsi cUna serie di ottime prestazioni a partire da gennaio che hanno in parte condizionato anche le scelte della dirigenza sul mercato. A partire da quandoma di concentrarsi su altri reparti.Allo stesso modo, anche l'idea che sta prendendo quota, ovvero di non completare il reparto con una soluzione low cost ma restare così, con Gabbia e Kjaer come alternative è strettamente legata alle sicurezze che sia Kalulu che Tomori garantiscono. Una certezza, in particolare per il francese, non solo sul piano tecnico ma anche fisico,