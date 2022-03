Pierre Kalulu ha deciso Milan-Empoli con il suo gol, al termine della partita è intervenuto a Sky Sport: "Mi sento molto bene. Quando fai gol è sempre bello. Spero di continuare così".



CRESCITA - "Vero che adesso gioco di più e faccio anche buone partite, ma ho lavorato per questo. Io personalmente non sono sorpreso, ma è vero che per chi guarda le partite è un po' nuovo".



TITOLARE - "Se mi sento titolare di questo Milan? Le ultime partite le ho giocate dall'inizio. Decide l'allenatore, io sono qui per farmi trovare pronto e far sì che la squadra vinca".



AVREBBE AVUTO QUESTA CRESCITA RESTANDO A LIONE? - "Nessuno lo può sapere, forse sì o forse no. Nel calcio tante cose possono succedere. Adesso sono a Milano, tutto va bene e non ci penso più".



I GUANTI E IL SIPARIETTO CON IBRA - "Non me li metto più per il suo consiglio? No, è che stasera faceva caldo e non avevo bisogno (ride, ndr)".



RUOLO - "Nelle giovanili avevo giocato tanto sia da centrale che da terzino. A Milano è un nuovo ruolo, ma io posso dirmi di sentire difensore: devi saper giocare a destra, a sinistra e al centro".



ANCORA SULLA CRESCITA - "Quando giochi da terzino ti aiuta poi per giocare da centrale, devi essere un po' più attento e hai più responsabilità, ma è vero che giocare da terzino mi ha aiutato tanto".