Intervenuto su MilanTv dopo il rinnovo del contratto, Pierre Kalulu parla anche della Francia: "Avevo la speranza di esser convocato per il mondiale. Non è successo, tiferò per loro. Sono contento per la convocazione di Theo e Giroud. Le assenze? Capisco la sua domanda, ma per me è una cosa un po' strana perché tutti fanno delle prove e tutti possono giocare e sappiamo cosa fare. Abbiamo un sistema di gioco da seguire e sono i giocatori a dover fare bene. C'è sempre la possibilità di dimostrare di essere giocatori da Milan. Anche io ho dovuto dimostrare. Il mister sa cambiare in base ai giocatori a disposizione e poi in campo ci andiamo noi".