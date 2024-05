Milan, Kalulu torna titolare

11 minuti fa



Non è al 100%, parafrasando le parole di Stefano Pioli ma domani sarà in campo in Milan-Cagliari. Dal primo minuto. Pierre Kalulu verrà preferito a capitan Davide Calabria nel ruolo di terzino destro. Un’occasione per il francese di dimenticare i dolori di una stagione piena di infortuni e dove ha collezionato solo 7 presenze in campionato.