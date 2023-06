L'esonero di Maldini e Massara ha scosso tutto l'ambiente Milan. Tifosi stupiti, giocatori delusi; la società ha voltato pagina e si concentra sul futuro. C'è un mercato da (ri)fare. Già, perché la coppia di dirigenti aveva già impostato diverse trattative: era quasi chiusa quella per il giapponese Daichi Kamada in scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte.



OTTIMISMO - Ma l'affare è ancora lì, in piedi. Non è saltato nulla e anzi, c'è chi assicura che non ci sarà nessun problema. Nonostante l'appuntamento cancellato qualche giorno fa tra Maldini e l'intermediario. Al momento la situazione è in stand by come lo sono tutte le altre trattative che stavano seguendo i due dirigenti, ma l'operazione legata all'arrivo di Kamada è quella sulla quale c'è più ottimismo: il ragazzo piace a Pioli e Moncada, e al momento a rallentare la chiusura è stato solo un problema burocratico legato agli agenti del giocatore. Questa stasi non gioca a favore del giapponese, ma l'impegno c'è e Daichi vuole mantenerlo, con Atletico Madrid e Borussia Dortmund pronte a rifarsi avanti in caso di fumata nera.



LE ALTRE TRATTATIVE - Per quanto riguarda le altre trattative trattative che stava impostando la coppia Maldini-Massara ci sarà una pausa di riflessione. Il nuovo gruppo che gestirà il mercato vuole prendere in esame ogni singola operazione nel dettaglio, analizzando aspetti positivi, negativi e, chiaramente, considerando anche le valutazioni fatte da Pioli.