da seguire per il club: la sostenibilità, senza andare oltre le nostre possibilità economiche e certi limiti". Paoloera stato chiarissimo, oltre ogni ragionevole dubbio, su quello che sarebbe stato il futuro di diverse trattative per i rinnovi dei contratti di giocatori in scadenza come, ma rispetto ad allora il centrocampista ivoriano godeva ancora di un largo credito nei confronti di quei tifosi che, ora, lo stanno sempre più scaricando.In realtà la data da cui parte e si scatena il malumore odierno è quella delalle Olimpiadi e da Tokyo arrivò un'intervista che profumava di dichiarazione d'amore eterno. Anzi, lo era proprio al punto che tutta la questione rinnovo sembrava destinata a risolversi in tempi brevi.al momento del suo ritorno a Milano. Anzi, il nuovo incontro con l'agente non ha portato alcun frutto e ha cementato uno stallo sempre più importante., ildelle ultime gare che ha portato (o riportato) le sue prestazioni lontane dall'essere decisive come nella passata annata, e infinenon hanno fatto altro che allargare e far sanguinare sempre più la ferita aperta dalle sue parole non tramutate in rinnovo.O almeno la sua esclusione in favore di Tonali. Uno che il Milan l'ha sposato davvero a tutti i costi. Con i fatti, quelli che stanno mancando a Kessie, scaricato dai suoi tifosi come successo nel finale della passata annata anche ad Hakan, passato poi in estate all'Inter tramutando il malumore in odio.