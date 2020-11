. Da inizio 2020, Franckè diventato l'anima del centrocampo rossonero, il porto sicuro al quale appigliarsi, la roccia che non si spezza: sia nel suo lavoro di qualità sia in quello di quantità ha fatto un salto, che lo ha portato a essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Ciò che si era visto a Bergamo, ai tempi dell'Atalanta, ora lo si vede anche a Milano: c'è voluto tempo, ma ora l'ivoriano è quello che tutti, in dirigenza, si aspettavano.- E la dirigenza sa che c'è un giocatore da blindare. In scadenza nel 2022, nelle sue uscite pubbliche Kessie è stato chiaro: "La maglia del Milan è una seconda pelle". Quindi, dopo aver sistemato i nodi, toccherà all'ex Cesena. Senza fretta, ma con una volontà ben definita. Anche perché il giocatore piace all'estero ma anche in Italia. Come ricorda Tuttosport, due sono stati i tentativi dell'Inter per provare a regalare aKessie,Lo scorso gennaio la proposta di scambio con Vecino, poi un nuovo, timido, tentativo settembrino: niente da fare, Kessie vuole il Milan. E il Milan vuole (blindare) Kessie.