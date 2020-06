Il centrocampista rossonero Franck Kessie parla a Milan TV prima della sfida con la Roma: "Mi aspetto una partita difficile, ma abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo mostrare quello che abbiamo fatto in settimana. Oggi è una buona occasione per dimostrare che anche noi possiamo vincere con le grandi, dobbiamo dare tutto per uscire felici dal campo. Bennacer? Mi trovo molto bene con lui, è forte. Ma mi trovo bene con tutti, comunque".