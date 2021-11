era uno dei giocatori più attesi in casanelandato in scena ieri sera aper carisma e importanza all’interno del disegno tattico studiato danelle ultime partite. Contro lala scelta di abbassare il centrocampista ivoriano sulla linea dei difensori in fase di possesso aveva pagato,. Franck si è reso protagonista, suo malgrado, di una grave disattenzione non liberandosi del pallone nonostante la doppia pressione degli avversari. Al netto di quelle che possono essere le analisi sul contatto con Calhanoglu, in partite così importanti è necessario non rischiare in una zona del campo così pericolosa.La prestazione diè stata oggetto di discussione tra i tifosi che hanno assunto una posizione molto critica nei confronti dell’ex Atalanta.: dopo tanti summit tra Massara e il suo agente non è ancora arrivato l’accordo., l’ipotesi più probabile è quella di un addio al termine della stagione.. Franck è un giocatore determinante per una squadra che vuole correre fino alla fine per lo scudetto.sono tra i club più interessanti al classe, ci sono già stati dei primi contatti esplorativi in attesa di quella che sarà la scelta definitiva.. Kessie deve ritrovare quella straordinaria continuità mostrata nella scorsa stagione quando si era imposto come uno dei migliori centrocampisti a livello europeo per rendimento.. Ecco perché è necessario fare chiarezza, il summit previsto nei prossimi giorni può diventare una sorta di centro o fuori.