I tifosi del Milan non hanno preso bene quanto visto nel pre-partita della sfida di ieri contro il Napoli di San Siro terminata 1-1. Le telecamere hanno ripreso Lucas Biglia, Ante Rebic e Franck Kessié con il telefono in mano prima della gara. L’immagine è diventata subito virale e ha fatto scatenare i tifosi rossoneri, infuriati per la “preparazione mentale” dei giocatori alla partita. Per i supporter del Milan, non è questo il modo migliore per concentrarsi prima di un impegno così importante. I 14 punti del Milan in classifica non dipendono sicuramente dall’uso del telefono in spogliatoio, ma i tifosi si aspettano ben altri atteggiamenti dagli uomini di Stefano Pioli. In campo e fuori. Episodi così non fanno altro che alimentare le polemiche attorno alla squadra rossonera.