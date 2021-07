ma anche e soprattutto per ricreare un clima di cordialità e reciproca collaborazione, alla ricerca della soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte nella vicenda del rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano., a differenza del primo contatto del marzo scorso, che non si era concluso con esito favorevole.- Anche al termine del vertice odierno, non si può parlare di un principio di accordo raggiunto, ma, che dal canto suo ha recentemente ribadito i propositi di vestirsi in rossonero per ancora molti anni. E l'incontro di oggi, avvenuto in un clima di ritrovata serenità, rappresenta un altro passo in avanti in questa direzione.