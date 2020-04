Il Milan non ha messo fretta ai propri tesserati e capisce le difficoltà organizzative di tutti, ma per Franck Kessie si stanno registrando diversi problemi per il proprio rientro dalla Costa D'Avorio. Il centrocampista non è infatti ancora riuscito a trovare un singolo volo che lo riporti in tempo utile a Milano per i problemi delle compagnie aeree a causa del Coronavirus.