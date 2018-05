Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato alla rivista ufficiale del club rossonero alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Mi sono trovato molto bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà ma dobbiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo Europa League. L'anno prossimo devo cercare di ancora meglio per arrivare in Champions. Devo dire grazie a Gattuso e Montella, mi hanno messo sempre in campo. Sono a disposizione dell'allenatore, per quello ho giocato tante partite".

SU GATTUSO - "Ho un bel rapporto col mister, lui vuole dare fiducia ai giocatori, per quello ha detto che gli somiglio, ma lui è stato più forte di me, ha vinto tutto".