Un rigore realizzato e un rigore sbagliato contro la Fiorentina, il centrocampista del Milan Franck Kessie parla a Dazn al termine dell'incontro: "La videochiamata a Pioli? Ha fatto i complimenti alla squadra, era una partita importantissima per noi. È contento. Potevamo chiuderla prima. Abbiamo iniziato molto forte, sappiamo che la Fiorentina è una buona squadra che veniva ad aggredirci, noi siamo partiti alti e abbiamo fatto due gol subito. Chi entra fa bene? Non abbiamo un undici fisso, abbiamo una rosa grande in cui tutti lavorano bene: chi entra in campo lo dimostra. Coppia con Tonali? Per me non è un problema giocare con lui, Bennacer o Krunic, comunque metto il 150% sul campo in ogni partita. I rigori? E' così, fai gol o li sbagli. Il primo l'ho fatto e il secondo no, ma il prossimo lo tiro ancora io (ride, ndr)".