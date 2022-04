. Non hanno preso benissimo l'addio dell'ivoriano a fine stagione, o meglio: il modo. "Al rientro dalle Olimpiadi sistemo tutto" aveva detto il centrocampista; ma i fatti raccontano altro, a giugno finirà il contratto e il giocatore andrà al Barcellona a parametro zero. Intanto, però, c'è una stagione da finire e un mese decisivo per la corsa scudetto. Il Milan è lì, al primo posto, ma anche contro il Bologna quando lo speaker ha fatto il nome di Kessie è arrivata una bordata di fischi.- A sette giornate dalla fine però serve una tregua. Un patto. Tutti uniti per conquistare il tricolore, poi le strade si separeranno.: Tonali sta vivendo un periodo di down e le sue prestazioni sono in calo, Brahim Diaz non gira e anche col Bologna non ha entusiasmato. Ecco perché Kessie può diventare decisivo, una volta davanti alla difesa e l'altra dietro la punta.- Qualità e duttilità al servizio del Milan. Ancora per un mese, sette partite da vivere da protagonista. Lo spera Pioli, che potrebbe schierarlo già dalla prossima gara in casa col Genoa il 14 aprile. A proposito: il fattore San Siro, per Franck, può funzionare... al contrario.. Ora però serve una tregua con i tifosi per fare bene anche in casa. Milan-Kessie, via alla stretta di mano. Il patto scudetto per difendersi dagli assalti di Napoli e Inter.