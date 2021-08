Nuovo incontro di mercato nel cuore di Bologna tra il Milan e l’agente di Franck Kessie, George Atangana. Sul tavolo, ovviamente, il rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano, con Ricky Massara che ha provato un nuovo affondo nel tentativo di trovare finalmente l’intesa, ma neanche questa volta è arrivata l’attesa fumata bianca.

FUMATA GRIGIA - Il club rossonero ha formulato una nuova offerta, una proposta migliore rispetto alle precedenti ma che non risponde ancora alle aspettative del centrocampista. Il Milan si sta avvicinando all’obiettivo con piccole manovre, una strategia comprensibile, che però richiede ancora tempo. Per questo motivo la chiusura della trattativa per la fine del mercato (in via Aldo Rossi si erano dati questa scadenza) appare ad oggi una chimera. Le parti dovranno riaggiornarsi, se il Milan vorrà trattenere Kessie dovrà sostenere qualche sforzo in più. Le richieste del calciatore sono sempre le stesse, non sono mai cambiate, ma i rossoneri faticano ad avvicinarsi.