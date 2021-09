Franck Kessie parla a Milan Tv prima della sfida con la Juventus: "La Juve è sempre la Juve, è una grande squadra e noi dobbiamo continuare a lavorare e continuare sul nostro percorso. Sul campo dobbiamo dare tutto fino alla fine. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento e seguire quello che ha detto Pioli. Non è facile, ma dobbiamo dare tutto".



A Dazn, Kessie ha aggiunto: "Se ci sentiamo superiori alla Juve? No, la Juve è la Juve. Noi dobbiamo continuare a lavorare forte. Se c'è un rigore lo lascio? No, il rigore o si fa o si sbaglia. Può capitare di sbagliare. Ma se ne arriva uno oggi lo calcio io".