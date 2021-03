Al termine del pareggio contro l'Udinese, Franck Kessie ha parlato a Dazn: "Abbiamo cercato i tre punti, questi sono due punti persi. Dobbiamo alzare la testa, anche se giochiamo molte gare. Oggi non abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, tenerla di più. Può capitare una partita così, ora rialziamo la testa perché tra tre giorni si gioca. Obiettivi? Andare in Champions, dobbiamo lottare fino alla fine. Non è facile segnare i rigori, ma non ho paura di niente".