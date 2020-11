Franck Kessie è incedibile per il Milan. In scadenza nel 2022, non sono ancora stati avviati colloqui per il rinnovo, ma l'idea della dirigenza rossonera è chiara: l'ivoriano non si tocca. Come scrive Tuttosport, l'unico vero tentativo è stato fatto dall'Inter, per ben due volte: prima uno scambio con Vecino lo scorso gennaio, poi un tentativo di trattativa. Niente da fare: Conte è pazzo di lui, ma anche il Milan. Che non lo cede.