Il calciatore del Milan Franck Kessie ha patteggiato una condanna di due mesi a Milano per il reato di “sostituzione di persona in relazione ad una presunta patente falsa che avrebbe mostrato durante un controllo in strada". Il patteggiamento è stato ratificato stamani dal giudice dell’undicesima penale Lorella Trovato. Il calciatore rossonero due anni fa venne fermato dalle forze dell’ordine per un controllo di routine nel capoluogo lombardo. L’ivoriano era alla guida di un’auto con a bordo un’altra persona. Il documento mostrato durante i controlli però non era il suo ma un altro. Da qui il patteggiamento per sostituzione di persona a due mesi con le attenuanti della giovane età (all’epoca il giocatore aveva 23 anni) e del fatto che fosse incensurato.