Franck Kessie ha parlato a Milan TV in vista della sfida contro l'Atalanta di domani. Ecco una breve anticipazione dell'intervista: "Quando sei bambino non hai nessun problema. La Stela Adjamé era la squadra della mia città, il mister mi ha fatto provare, ho fatto anche il portiere, il difensore e l'attaccante. Quando sono arrivato in Italia, in aeroporto a gennaio, faceva freddo, ho detto al mio procuratore che non ce la facevo e volevo tornare indietro".