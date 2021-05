Franck Kessie glaciale dal dischetto contro l'Atalanta: gol numero 10 su rigore in questa Serie A (12 in totale) per il centrocampista ivoriano, come evidenzia Opta è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A su calcio di rigore da Zlatan Ibrahimovic, nel 2011/12.