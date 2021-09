Il futuro è tutto da scrivere, tra un rinnovo che non arriva, il contatto Leonardo-Maldini con l'onnipresente Paris Saint-Germain sullo sfondo e i tifosi che attendono di conoscere se dovranno salutare un altro big a zero. Nel frattempo, però, Franck Kessie, centrocampista del Milan, out nelle prime due giornate per un problema muscolare, è pronto a riassaporare il campo e iniziare, così, la sua stagione 2021/22.



Oggi, a Milanello, l'ivoriano inizierà a lavorare mettendo Lazio e Liverpool in vista, per respirare l'aria di Serie A contro Milinkovic-Savic e soci e per debuttare in Champions League, in uno stadio mitico come Anfield contro un rivale mai banale come il Liverpool. Dopo un'estate piena, con le Olimpiadi, dove ha brillato, l'ex Cesena e Atalanta si tuffa nella nuova stagione. Per dire la sua in campo. In attesa di conoscere il futuro...