Dopo la partenza, o meglio il tradimento di, è rimasto l’unico superstite della faraonica, e applauditissima, campagna acquisti della premiata dittaEra l’estate delquando arrivarono ail nuovo capitanoe compagnia, più o meno bella. Quattro anni più tardi Franck, oltre che un superstite, è un punto di forza del, passato da una proprietà all’altra, da un allenatore all’altro, ma sempre con lui titolarissimo in mezzo al campo. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che l’ex gioiello dell’sia destinato a rimanere a lungo in maglia rossonera, al di là cioè del suo contratto in scadenza tra un anno., rimasto in campo 4.171 minuti, in tutte le competizioni dai preliminari difino all’ultima partita ain cui ha regalato il pass-free per partecipare alla prossima, firmando gli ultimi due dei suoi 13 gol in campionato.Le prime, più pericolose perché meno attese, riguardano la sua partecipazione alle imminenti, in programma adalIl c.t. della Costa d’Avorio,, lo ha infatti inserito quasi in extremis fra i tre, visto che Kessie ha già compiuto 24 anni, e lui ovviamente non se l’è sentita di rifiutare una simile opportunità., giovedì prossimo a, e soprattutto la prima importantissima fase della preparazione, perché si presenterà in ritardo e con impegni supplementari e anticipati nelle gambe.. Ciò significa che il Milan perderà il suo punto di forza in due fasi ugualmente importanti della stagione.Ma come se non bastasse tutto ciò, quello che preoccupa maggiormente è, perché l’avvio delle trattative ricorda purtroppo quelle naufragate per diversi motivi conIl tempo, come si è visto proprio con i casi precedenti, non gioca a favore della società rossonera, che al di là delle parole dovrebbe muoversi in fretta, perché sono in tanti a seguire con attenzione Kessie, soprattutto dall’estero e in particolare l’Ecco perché, sia pure per motivi diversi,E soprattutto, perché un conto sono i ricatti dei procuratori e un altro la rigidità nelle trattative, considerando tutti uguali i giocatori, in base ai rispettivi tetti salariali.Giocare d’anticipo, infatti, è determinante non soltanto in campo ma anche per programmare un futuro da grande squadra.E il Milan, per la sua storia e la passione dei suoi tifosi, deve tornare a vincere senza accontentarsi di partecipare, continuando ad assistere alle feste degli altri.