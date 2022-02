Franck Kessie viaggia spedito verso l'addio al Milan. Come riporta la Gazzetta, infatti, l'addio sembra ormai certo e il colpo a parametro zero fa gola a tutti: c'è il Barcellona e dalla Spagna insistono sulla volontà di firmarlo il prima possibile. Kessie è in pole nelle idee blaugrana. Intanto, di lui, Stefano Pioli dice: "Sono assolutamente convinto delle qualità morali e tecniche di Frank".